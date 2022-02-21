Рейс-директор FIS о сокращении марафона на Олимпиаде: «Это не было результатом давления со стороны Норвегии или кого-либо еще»

Теги лыжные гонки FIS Олимпиада-2022 Пьер Миньерей Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей высказался о сокращении дистанции конькового марафона на Олимпийских играх в Пекине. 

Гонка состоялась 19 февраля. Из-за мороза и сильного ветра дистанция была сокращена с 50 км до 28,6. 

Победу одержал россиянин Александр Большунов, норвежец Йоханнес Клэбо сошел. 

«Это определенно не было результатом давления со стороны Норвегии или кого-либо еще.

Мы не нуждаемся ни в чьем давлении, чтобы следить за прогнозом погоды и действовать исходя из ситуации», – сказал Миньерей. 

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