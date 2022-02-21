Дмитрий Песков: «Наши олимпийцы – молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2022.

На Играх в Пекине Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта, 6 из них – золотые. Российская команда заняла 9-е место в медальном зачете.

«Это неформальный зачет. Наши олимпийцы, они молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно.

Мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это в любом случае способствует развитию спорта, идее олимпизма, а главное, несет спорт и здоровый образ жизни всем людям нашей страны», – сказал Песков.

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