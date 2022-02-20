Ирина Роднина: «Самое удивительное на Олимпиаде? Александр Большунов! Большая радость, удивление и гордость»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась впечатлениями от Олимпиады-2022 в Пекине.

«Самое удивительное на Олимпиаде? Александр Большунов! Для меня это не стало открытием, но это самая большая радость, удивление и гордость.

На одной Олимпиаде никто в лыжных гонках не брал пять медалей, кроме Большунова», — сказала Роднина.

Большунов завоевал в Пекине три золота – в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также серебро в гонке на 15 км и бронзу в командном спринте.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

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