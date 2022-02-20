Тренер лыжников Бородавко: «Тутберидзе – выдающийся специалист, лучшая в мире. У многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о заслуженном тренере России по фигурному катанию .

– Знаем, что вы ищущий специалист. Насколько вам интересна как тренер Этери Тутберидзе?

– Она выдающийся специалист. У нее есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она лучшая в мире.

– Ее критикуют за то, что она работает с детьми. Никого не хватает даже на две Олимпиады.

– А никто и этого сделать не может! Как говорят в Макдональдсе? Свободная касса? Пожалуйста, выходите! Делайте! Это же просто критиканство. От собственного бессилия люди ищут какие-то оправдания происходящего. Но я снимаю перед Тутберидзе шляпу. Величайший тренер с уникальной методикой.

Сколько чемпионок она воспитала? Разные по своим данным спортсменки достигают высочайшего уровня. Пять четверных – это как?! Далеко не все мужчины на такое способны. А ее девочки прыгают.

Что же до возраста, то фигурное катание – такой вид спорта. Недолговечный. Там серьезнейшие нагрузки, очень жесткие приземления с большой высоты, из-за которых вытекают проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Специфика вида такова, что пик спортсмена очень короткий. И только непосвященные люди могут ругать за это Тутберидзе. Она решает самые высокие цели и требования в ее группе высокие. Невозможно играть в куклы, а потом прыгать четверные, – сказал Бородавко.