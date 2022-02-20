Джесси Диггинс: «Я отравилась за 30 часов до начала марафона. Мне казалось, я умру на финишной черте»

Американская лыжница Джесси Диггинс прокомментировала свое выступление в коньковом марафоне на Олимпиаде в Пекине, где она взяла серебро.

«Это была одна из самых тяжелых гонок за всю мою жизнь. Особенно потому, что я отравилась за 30 часов до ее начала. Из-за этого мне казалось, что я умру на финишной черте.

После 17 км у меня начались судороги в ногах. Не знаю, как добралась до финиша, но это было потрясающе», – сказала Диггинс.

Диггинс стала первой не европейской лыжницей, поднявшейся на подиум этой дисциплины на Олимпиадах.