Бородавко о сходе Непряевой: «С самого начала что-то пошло не так. Поговорить с ней не успел, она уже уехала»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал сход Натальи Непряевой с марафона на Олимпиаде в Пекине.

«Изначально мы планировали, что Наталья Непряева будет стартовать в марафоне. Но что-то с самого начала пошло не так. Она разминалась достаточно активно, но что-то пошло не так, и она после первого круга сошла. Поговорить с ней не успел, она уже уехала. Скорее всего есть какая-то веская причина.

Условия сегодня для всех были одинаковые, хотя был сильный шквалистый ветер, порывы были жестче, чем у парней. Трудно сказать, почему жюри сегодня не приняли какое-то решение, не было даже обсуждения», – сказал Бородавко.

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