Андерссон о выступлении в марафоне: «Никогда в жизни не была так разочарована. Это несомненно один из самых тяжелых моментов в моей карьере»

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала свое выступление в коньковом марафоне на Олимпиаде в Пекине, где она до последних метров дистанции претендовала на бронзу, но в итоге стала восьмой.

«Я очень разочарована, никогда не была так разочарована за всю свою жизнь. Это несомненно один из самых тяжелых моментов в моей карьере.

Не знаю, нужно ли мне говорить еще что-то», – сказала Андерссон.

«Я выдала все, что могла, на последнем подъеме, и мне сказали, что у меня есть 15 секунд запаса. Но как только села на спуск, попала в сильнейший порыв ветра. Я пыталась сопротивляться ветру и отдала все силы на пути к финишу, но была очень удивлена, что они внезапно оказались прямо за моей спиной. Это ощущалось несправедливым.

Я сдулась, как воздушный шарик. Я действительно боролась, но не могу понять, как они могли так быстро подобраться ко мне в конце», – приводит слова Андерссон TV2.