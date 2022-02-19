Олимпиада-2022, 20 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 5 комплектов медалей

20 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 5 комплектов медалей в пяти видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
20 февраля
Расписание финалов
Горные лыжи
Параллельный слалом, командный микст
4.00 (1/8 финала) Матч! Страна
5.28 (финалы) Матч! Страна
Сборная России: Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.
Керлинг
Женщины
Финал
4.05 Матч! Игра
Бобслей
Четверки, мужчины
4.30 (3-й заезд) Матч! Арена
6.20 (4-й заезд) Матч! Арена
Российские участники: Гайтюкевич/Мордасов/Травкин/Лаптев, Андрианов/Зайцев/Жаровцев/Лопин.
Лыжные гонки
30 км, свободный стиль, женщины
6.00 Первый канал
Российские участницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина, Анастасия Рыгалина.
Хоккей
Мужчины
Финал
7.10 Первый канал
Сборная России встретится с Финляндией.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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