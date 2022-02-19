Олимпиада-2022, 20 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 5 комплектов медалей

20 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 5 комплектов медалей в пяти видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

20 февраля

Расписание финалов

Горные лыжи

Параллельный слалом, командный микст

4.00 (1/8 финала) Матч! Страна

5.28 (финалы) Матч! Страна

Сборная России: Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.

Керлинг

Женщины

Финал

4.05 Матч! Игра

Бобслей

Четверки, мужчины

4.30 (3-й заезд) Матч! Арена

6.20 (4-й заезд) Матч! Арена

Российские участники: Гайтюкевич/Мордасов/Травкин/Лаптев, Андрианов/Зайцев/Жаровцев/Лопин.

Лыжные гонки

30 км, свободный стиль, женщины

6.00 Первый канал

Российские участницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина, Анастасия Рыгалина.

Хоккей

Мужчины

Финал

7.10 Первый канал

Сборная России встретится с Финляндией.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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