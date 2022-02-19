Елена Вяльбе: «Не надо хейтить Клэбо. У него диарея. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала сход норвежца с дистанции в марафоне на Олимпиаде-2022.

Победу в марафоне одержал россиянин .

Ранее Клэбо рассказал, что перед марафоном у него были проблемы со здоровьем: «В последние сутки я провел больше времени в туалете, чем спал».

«Не надо его хейтить. Норвежцы сказали, что у Йоханнеса диарея. Уже два дня. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт», – сказала Вяльбе.