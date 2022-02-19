«Вы внесли выдающийся личный вклад в медальную «копилку» нашей сборной». Путин поздравил Большунова с победой в марафоне на Олимпиаде-2022

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в марафоне на в Пекине.

В Пекине-2022 Большунов завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте. Он стал первым лыжником, завоевавшим 5 медалей на одной Олимпиаде.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой.

Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота.

Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную «копилку» нашей сборной.

Желаю Вам новых успехов и всего самого доброго», – говорится в поздравлении президента России.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду