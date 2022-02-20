Результаты командного микста в параллельном слаломе в горных лыжах на Олимпиаде-2022: Австрия победила, Россия выбыла в 1/8 финала

Сборная Австрии одержала победу в соревнованиях смешанных команд в параллельном слаломе. Российская команда выбыла в 1/8 финала.

В составе сборной России выступили Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Горные лыжи

Параллельный слалом

Командный микст

1. Австрия (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц)

2. Германия (Лена Дюрр, Юлиан Раухфусс, Эмма Айхер, Александр Шмид)

3. Норвегия (Мария Тереза Твиберг, Фабиан Сульхейм, Теа Луиза Стьернесунн, Тимон Хауган)