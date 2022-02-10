Тереза Йохауг: «Я рада, что российские лыжницы соревнуются на Олимпиаде. Назвала бы их команду одним из наших главных соперников в эстафете»

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что рада соревноваться с российским спортсменками на Олимпийских играх в Пекине. 

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал статью о победе Александра Большунова в скиатлоне на Играх-2022, в которой заявил, что «всех русских не должно быть на Олимпиаде».

«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада за серебро Непряевой в скиатлоне.

Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь.

Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», – сказала Йохауг. 

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