Тереза Йохауг: «Я рада, что российские лыжницы соревнуются на Олимпиаде. Назвала бы их команду одним из наших главных соперников в эстафете»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что рада соревноваться с российским спортсменками на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал статью о победе Александра Большунова в скиатлоне на Играх-2022, в которой заявил, что «всех русских не должно быть на Олимпиаде».
«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада за серебро Непряевой в скиатлоне.
Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь.
Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», – сказала Йохауг.