«Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли». Украинская лыжница Каминская о положительной допинг-пробе

Украинская лыжница Валентина Каминская заявила, что завершает спортивную карьеру после ситуации с положительной допинг-пробой.

В допинг-пробе Каминской, которую она сдала на Олимпиаде-2022 в Пекине, были найдены запрещенные вещества местеролон, метилгексанамин и гептаминол. На время разбирательств лыжницу отстранили от соревнований.

«Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю.

Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли!

Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала.

Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.

Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе, я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения. Берегите здоровье и будьте счастливы!» – написала Каминская в инстаграме.

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде-2022. У нее нашли три запрещенных препарата