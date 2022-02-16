Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде-2022. У нее нашли три запрещенных препарата

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о положительной допинг-пробе украинской лыжницы Валентины Каминской.

В допинг-пробе спортсменки были найдены запрещенные вещества местеролон, метилгексанамин и гептаминол.

Проба была взята 10 февраля, во время Олимпийских игр в Пекине. Результат стал известен 15 февраля. 

Каминская проинформирована, что ее подозревают в нарушение антидопинговых правил, и на время разбирательств отстранена от участия в соревнованиях.

В Пекине Каминская выступала в личном спринте (не прошла квалификацию) и гонке на 10 км классическим стилем (79 место). В эстафете украинская команда не финишировала. 

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