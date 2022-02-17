Тренер сборной России по акробатике: «У Максима Бурова был ковид. Накануне Олимпиады боялись, чтобы он не перегорел»

Старший тренер сборной России по акробатике Александр Понгильский прокомментировал выступление трехкратного чемпиона мира на -2022.

«Самочувствие у него хорошее. Видно, что у него не получилось. Я говорил после соревнований, что печально, что Максим не попал в финал и суперфинал, он бы украсил соревнования своим выступлением.

Да, у него был ковид. Мы тактически смотрели вперед, потому что накануне соревнований боялись, чтобы он не перегорел.

В командных соревнованиях первого чемпионата мира Максим допустил небольшую ошибку. Командные соревнования были первыми на ОИ, и чтобы он не растратил психологические силы, сохранили его на личные соревнования», – сказал Понгильский.

Также Понгильский критически оценил судейство на Олимпиаде. Россиянин Илья Буров завоевал бронзу.

«Первыми в финале планировались пойти более простые прыжки, а в суперфинале должен был исполняться прыжок три с пятью в том варианте, в котором Илья (Буров) исполнил в первых финалах и получил 129,5 балла.

Просто это стало происходить после первого прыжка, когда Стас Никитин и Илья прыгнули, а судьи стали их зажимать. И после второго прыжка Стаса, когда он выполнил чисто и хорошо, а ему поставили маленькие оценки, я понял, что нас вообще не хотят видеть в суперфинале.

Нам пришлось в этот момент прыжок на суперфинал ставить в финале, чтобы попасть хотя бы в суперфинал», – цитирует тренера «Матч ТВ».

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