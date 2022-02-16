Глава Федерации фристайла России: «Считаем, что Буров должен стоять на одну ступень выше. Да, это было не первое место, но уверенное второе» 

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о судействе на в Пекине.

Россиянин Илья Буров сегодня завоевал бронзу в акробатике. Станислав Никитин не прошел в заключительный этап соревнований, в первом финале он занял 10-е место.

«Мы радуемся олимпийской медали, здорово, что, как и на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, Россия и Украина на одном пьедестале.

Но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было, но уверенное второе место.

Илья собирался в финале прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение, что это финал Олимпиады, и нужно к этому подходить более прагматично», – сказал Курашов.

«Очень много вопросов к судейству, не только с нашей стороны, но и от других команд. Стасу (Никитину) занизили, да, у него не такая амплитуда была, но сам прыжок, чистота выполнения и приземления – видно было, что занижено», – цитирует Курашова ТАСС.

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