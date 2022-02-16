Александр Панжинский: «Мне кажется, Терентьева немного замедлила акклиматизация. Ему было тяжело, он выжимал из себя максимум»

Серебряный призер Ванкувера-2010 по лыжным гонкам прокомментировал итоги мужского командного спринта на Олимпиаде-2022.

Россияне Александр Большунов и завоевали бронзовые награды.

«Думаю, Терентьев потратил много сил в полуфинале, когда он упал и пытался догонять. В финал сборная России вышла только с пятого места.

Очень много было сбоев, хоть и мелких, но тоже неприятных для сборной России: где-то небольшие столкновения, зацепы, наезжали на палку Александру на повороте. Это немножко нервировало и сбивало, не давало расслабиться по ходу первых двух этапов.

Плюс у него была небольшая ошибка на финишной прямой, когда он зачем-то встал в лыжню, хотя делать этого нельзя было, и когда он по внутреннему радиусу пытался обогнать, хотя было понятно, что финн будет закрывать внутреннюю бровку. Ему надо было уходить чуть правее, разгоняться и выходить вперед, бороться.

Мне кажется, что Терентьева немного замедлила акклиматизация, ведь он приехал намного позже остальных и сразу побежал индивидуальный спринт.

Хотелось видеть его таким же резвым, как на этапах Кубка мира, но не получилось. Ему было тяжело, он выжимал из себя максимум, но в любом случае он провел прекрасную гонку.

Александр Большунов, наверно, сам недоволен тем, что ему не получилось сделать отрыв, которого мы все ждали, надеялись, но бронзовая медаль – это уже хорошо для них и для всей сборной», – сказал Панжинский.

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