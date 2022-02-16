Тихонов о Большунове: «В любой ситуации нужно оставаться человеком и поблагодарить товарища за борьбу и самоотдачу. А он проявил неуважение»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что Александр Большунов не вышел к Александру Терентьеву после финиша в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

Российский дуэт завоевал в гонке бронзу.

«Я понимаю, что Саша Большунов – выдающийся спортсмен, который в каждом старте выходит бороться только за победу. Однако в командных видах программы надо отдавать отчет, что ты сражаешься не один, а вместе с товарищами, и поздравить их с медалью, поддержать – это твоя обязанность.

В любой ситуации нужно оставаться человеком и поблагодарить товарища за борьбу и самоотдачу, а он проявил к нему неуважение. К тому же Терентьев в сегодняшней гонке смотрелся не хуже Большунова», – сказал Тихонов. 

«Вы ищете гадости, у нас дружная команда». Большунов не встретил Терентьева после спринта на Олимпиаде-2022 – и Вяльбе вскипела

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