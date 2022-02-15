Федерация фристайла России обратится в FIS из-за низких оценок Таталиной на Олимпиаде-2022

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что обратится в Международную федерацию лыжных видов ( ) из-за низких оценок фристайлистки на Олимпиаде-2022.

После 4-го места в слоупстайле Таталина заявила, что ее засудили.

«Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками. В международном фристайле, кроме дисциплины ски-кросс, невозможно опротестовывать результаты, но мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады.

Мы выразим свое несогласие с оценками Таталиной. Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки», – заявил Курашов.

«Американка не справилась, плохо отработала, а китаянка просто доехала до финиша. У нее действительно был неплохой проезд, но мы считаем, что у Насти проезд был лучше, чем у эстонки, и она точно должна была быть третьей», – цитирует Курашова ТАСС.