Сергей Устюгов: «Я эмоционально опустошен. Не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав»

Российский лыжник прокомментировал победу команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Первый раз я бежал убегающим, не догоняющим. Я сейчас эмоционально опустошен. Я не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее, не подумав.

Я, безусловно, рад и поздравляю всех с этой победой. Спасибо ребятам и команде. Спасибо всем!» — сказал Устюгов.

Вместе со Устюговым в гонке выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.

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