Александр Большунов: «Я практически не сомневался в мужиках, в том, что каждый выйдет и великолепно отработает свой этап»

Российский лыжник прокомментировал победу команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Вместе со Большуновым в гонке выступили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

– Я понимал, что как минимум нужно удержать преимущество, потому что темп был задан Алексеем. Мое дело было его сохранить. Рад, что получилось еще и добавить.

Сегодня лыжи сработали хорошо, нам подсказывали каждые 500 метров. Вроде начал хорошо, но второй и третий круг получились очень сложными. На третьем круге получилось немного добавить и довести отрыв до минуты.

Тренеры разумно поступили, расстановку правильную выбрали. Я практически не сомневался в мужиках, в том, что каждый выйдет и великолепно отработает свой этап, что все и доказали

– Теперь Китай – вторая родина?

– Я говорил и Елене Валерьевне: «Китай, я люблю тебя», – сказал Большунов.

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