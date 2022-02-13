Денис Спицов: «Сегодня самая тяжелая гонка за всю мою карьеру. Никогда еще так не мандражировал»

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал победу команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Сегодня самая тяжелая гонка за всю мою карьеру. Никогда в своей жизни на эстафеты так не настраивался, два дня меня просто колбасило.

Никогда еще так не мандражировал, ни перед личными, ни перед эстафетными гонками. Понимал, что сегодня могу выиграть это золото. Когда увидел прогноз погоды, мандраж стал еще больше, весь день снег. Переживал за работу «сервиса», но ребята справились.

Когда начал гонку, поехал первым, лыжню припорошило снегом, на втором круге стало получше. Из-за минуты отрыва не чувствовал мандража.

Я выложился на максимум, это тяжелейшая гонка, я так долго еще не отходил никогда», – сказал Спицов.

Вместе со Спицовым в гонке выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

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