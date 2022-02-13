Вылегжанин о победе в эстафете: «Особенно радостно за Устюгова. Ему воздалось за прошлые Игры»

Чемпион мира по лыжным гонкам прокомментировал победу мужской сборной России в эстафете на в Пекине.

«Все наши ребята здорово отработали свои этапы, Червоткин молодец, создал хороший задел с самого начала, а затем все остальные поддержали его начинание. У норвежцев просто не было шансов сегодня против нашей сборной, на каждом этапе был огромный отрыв.

Конечно, особенно радостно и за , наконец-то у него олимпийская медаль, золото. У него и травмы были, непростая карьера, и на Олимпиаду в Пхенчхан несправедливо не допустили. Можно сказать, ему воздалось и за прошлые Игры, он заслужил эту медаль», – сказал Вылегжанин.

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