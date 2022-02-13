Петтер Нортуг: «Было проиграно слишком много на первом этапе, а это – шах и мат. Со сборной России отыграться невозможно»

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал выступление сборной Норвегии в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине, где норвежцы финишировали вторыми, уступив России.

«Не имеет значения, стали мы вторыми, третьими или четвертыми в такой эстафете. Всем на это плевать. Серебро – это поражение, когда речь об эстафетах. Те, кто живет в Норвегии в мое время и все еще этого не поняли, явно проспали на уроках», – сказал Нортуг.

«Случилось то, чего мы опасались. Это была не прошлогодняя версия Иверсена.

Не на такое мы надеялись. Было проиграно слишком много секунд на первом этапе, а это – шах и мат. Со сборной России отыграться было невозможно», – цитирует Нортуга TV2.

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