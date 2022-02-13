«Два этапа позади. Ждем!» Большунов опубликовал фото с Червоткиным во время эстафеты на Олимпиаде-2022

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал фото с Алексеем Червоткиным во время эстафеты на Олимпиаде-2022. 

Червоткин бежал на первом этапе эстафеты, Большунов – на втором. 

«Два этапа позади! Ждем», – написал Большунов. 

Последний этап гонки за Россию бежит Сергей Устюгов. Россия лидирует с преимуществом в 58 секунд.

Отрыв в эстафете – почти минута! Дальше еще много шансов на медали: пасьюты в биатлоне, женские коньки, мужской шорт-трек. 9-й день Олимпиады – Live

 
 
 
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Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

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