«Два этапа позади. Ждем!» Большунов опубликовал фото с Червоткиным во время эстафеты на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам опубликовал фото с во время эстафеты на Олимпиаде-2022.

Червоткин бежал на первом этапе эстафеты, Большунов – на втором.

«Два этапа позади! Ждем», – написал Большунов.

Последний этап гонки за Россию бежит . Россия лидирует с преимуществом в 58 секунд.

Отрыв в эстафете – почти минута! Дальше еще много шансов на медали: пасьюты в биатлоне, женские коньки, мужской шорт-трек. 9-й день Олимпиады – Live