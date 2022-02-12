Олимпиада-2022, 13 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 7 комплектов медалей

13 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в пяти видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

13 февраля

Расписание финалов

Горные лыжи

Гигантский слалом, мужчины

5:15 Матч! Арена (первая попытка)

8:45 Матч ТВ, Матч! Арена (вторая попытка)

Российские участники: Александр Андриенко, Иван Кузнецов.

Лыжные гонки

Эстафета, мужчины

10:00 Первый канал

Сборная России: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

Биатлон

Гонка преследования, женщины

12:00 Первый канал

Российские участницы: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова.

Гонка преследования, мужчины

13:45 Россия 1

Российские участники: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов.

Шорт-трек

Эстафета, женщины

14:44 Матч ТВ, Матч! Арена

500 м, мужчины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена (четвертьфинал)

14:27 Матч ТВ, Матч! Арена (полуфинал)

15:14 Матч ТВ, Матч! Арена (финал)

Российские участники: Константин Ивлиев, Павел Ситников.

Конькобежный спорт

500 м, женщины

16:56 Матч ТВ

Российские участницы: Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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