Олимпиада-2022, 13 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 7 комплектов медалей

13 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в пяти видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
13 февраля
Расписание финалов
Горные лыжи
Гигантский слалом, мужчины
5:15 Матч! Арена (первая попытка)
8:45 Матч ТВ, Матч! Арена (вторая попытка)
Российские участники: Александр Андриенко, Иван Кузнецов.
Лыжные гонки
Эстафета, мужчины
10:00 Первый канал
Сборная России: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.
Биатлон
Гонка преследования, женщины
12:00 Первый канал
Российские участницы: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова.
Гонка преследования, мужчины
13:45 Россия 1
Российские участники: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов.
Шорт-трек
Эстафета, женщины
14:44 Матч ТВ, Матч! Арена
500 м, мужчины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена (четвертьфинал)
14:27 Матч ТВ, Матч! Арена (полуфинал)
15:14 Матч ТВ, Матч! Арена (финал)
Российские участники: Константин Ивлиев, Павел Ситников.
Конькобежный спорт
500 м, женщины
16:56 Матч ТВ
Российские участницы: Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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