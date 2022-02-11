Йоханнес Клэбо о выступлении в «разделке»: «Эта бронза как золото для меня. Она показывает, что форма на подъеме»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свое выступление в классической гонке на 15 км на олимпиаде в Пекине, где он взял бронзу.

– Это твоя первая медаль на главных стартах в дистанционной гонке. Каковы ощущения?

– Вкус этой медали очень сладок. Это большой день. Это первая медаль на дистанции и вдобавок интервальный старт. Я выбрал самый ранний стартовый номер, какой только возможно, и бежал совсем один. Я настраивался на свою битву только со своими мыслями и самим собой и думал, что результат посмотрим в конце. И я стою тут с бронзой. Это как золото для меня. Она показывает, что форма на подъеме.

– Как долго ты думал о подиуме в дистанционной гонке?

– Я пытался много раз. Мне очень хотелось добиться этого. Дополнительно круто, что это произошло в «разделке». Это многобещающе, если думать о том, что произойдет позже. Это большой день, хотя это только третье место. Для меня это как золото. Двое были сильнее меня, но я был намного ближе сегодня, чем в воскресенье. Это внушает оптимизм.

– Прошло не так много дней после скиатлона? В чем разница?

– Я простартовался, нервы немного отпустили. Я чувствую себя бодрее и бодрее. Сегодня я решил начать гонку спокойно, и большую часть отставания проиграл на старте. Но я сумел выровнять темп и пошел все быстрее и быстрее. Это чувство я возьму с собой, – сказал Клэбо в эфире TV Norge