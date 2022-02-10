Илья Буров о командном миксте на Олимпиаде: «Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа»

Российский фристайлист Илья Буров прокомментировал выступление в командном миксте на Олимпийских играх в Пекине.
Российская команда в составе Любови Никитиной, Ильи Бурова и Станислава Никитина заняла в квалификации пятое место и не смогли выйти в финал соревнований.
«Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа.
Тут можно ссылаться на все что угодно. Нам не хватило каких-то пять баллов! Но накосячил я, могли уйти в отрыв баллов на 20.
Это уже моя третья Олимпиада. И по щелчку так обделаться… Это обидно. Теперь будем настраиваться на личное первенство. Руки мы не опускаем», – сказал Буров.
Россия провалилась и в акробатике. Почему наш экстрим так плох на Олимпиаде?