Илья Буров о командном миксте на Олимпиаде: «Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа»

Российский фристайлист Илья Буров прокомментировал выступление в командном миксте на Олимпийских играх в Пекине.

Российская команда в составе Любови Никитиной, и Станислава Никитина заняла в квалификации пятое место и не смогли выйти в финал соревнований.

«Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа.

Тут можно ссылаться на все что угодно. Нам не хватило каких-то пять баллов! Но накосячил я, могли уйти в отрыв баллов на 20.

Это уже моя третья . И по щелчку так обделаться… Это обидно. Теперь будем настраиваться на личное первенство. Руки мы не опускаем», – сказал Буров.

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