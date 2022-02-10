Илья Буров о командном миксте на Олимпиаде: «Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа»

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Российский фристайлист Илья Буров прокомментировал выступление в командном миксте на Олимпийских играх в Пекине. 

Российская команда в составе Любови Никитиной, Ильи Бурова и Станислава Никитина заняла в квалификации пятое место и не смогли выйти в финал соревнований. 

«Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа. 

Тут можно ссылаться на все что угодно. Нам не хватило каких-то пять баллов! Но накосячил я, могли уйти в отрыв баллов на 20.

Это уже моя третья Олимпиада. И по щелчку так обделаться… Это обидно. Теперь будем настраиваться на личное первенство. Руки мы не опускаем», – сказал Буров. 

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