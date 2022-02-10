Олимпиада-2022, 11 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 7 комплектов медалей

11 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в семи видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
11 февраля
Расписание финалов
Сноуборд
Хаф-пайп, мужчины
5:25 Матч! Арена
Горные лыжи
Супергигант, женщины
6:00 Матч! Арена
Российская участница: Юлия Плешкова.
Лыжные гонки
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
10:00 Россия 1
Российские участники: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.
Конькобежный спорт
10 000 м, мужчины
11:00 Матч! Арена
Российский участник: Александр Румянцев.
Биатлон
Спринт, женщины
12:00 Первый канал
Российские участницы: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.
Шорт-трек
1000 м, женщины
14:00 Матч ТВ (четвертьфинал)
14:55 Матч ТВ (полуфинал)
15:43 Матч ТВ (финал)
Российские участницы: Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова.
Мужчины
15:20 Матч! Арена (третья попытка)
16:55 Матч ТВ, Матч! Арена (четвертая попытка)
Российские участники: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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