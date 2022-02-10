Олимпиада-2022, 11 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 7 комплектов медалей

11 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 7 комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

11 февраля

Расписание финалов

Сноуборд

Хаф-пайп, мужчины

5:25 Матч! Арена

Горные лыжи

Супергигант, женщины

6:00 Матч! Арена

Российская участница: Юлия Плешкова.

Лыжные гонки

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

10:00 Россия 1

Российские участники: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.

Конькобежный спорт

10 000 м, мужчины

11:00 Матч! Арена

Российский участник: Александр Румянцев.

Биатлон

Спринт, женщины

12:00 Первый канал

Российские участницы: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.

Шорт-трек

1000 м, женщины

14:00 Матч ТВ (четвертьфинал)

14:55 Матч ТВ (полуфинал)

15:43 Матч ТВ (финал)

Российские участницы: Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова.

Мужчины

15:20 Матч! Арена (третья попытка)

16:55 Матч ТВ, Матч! Арена (четвертая попытка)

Российские участники: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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