Олимпиада-2022, 10 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 8 комплектов медалей

10 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 8 комплектов медалей в семи видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
10 февраля
Расписание финалов
Фигурное катание
Мужчины
4:30 Россия 1
Российские участники: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.
Сноуборд
Хаф-пайп, женщины
4:30 Матч! Страна
Горные лыжи
Комбинация, мужчины
5:50 Матч! Арена (скоростной спуск)
9:15 Матч! Арена (слалом)
Сноуборд
Борд-кросс, мужчины
6:15 Матч! Страна (квалификация)
9:00 Матч ТВ, Матч! Страна (финалы)
Российский участник: Даниил Донских.
Лыжные гонки
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
10:00 Первый канал
Российские участницы: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Лидия Васильева.
Фристайл
Акробатика, командный микст
14:00 Матч ТВ
Сборная России выступит на соревнованиях.
Конькобежный спорт
5000 м, женщины
15:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Российская участница: Наталья Воронина.
Санный спорт
Смешанная эстафета
16:30 Матч ТВ
Сборная России: Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев – Владислав Антонов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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