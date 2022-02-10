Олимпиада-2022, 10 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 8 комплектов медалей

10 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 8 комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

10 февраля

Расписание финалов

Фигурное катание

Мужчины

4:30 Россия 1

Российские участники: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.

Сноуборд

Хаф-пайп, женщины

4:30 Матч! Страна

Горные лыжи

Комбинация, мужчины

5:50 Матч! Арена (скоростной спуск)

9:15 Матч! Арена (слалом)

Сноуборд

Борд-кросс, мужчины

6:15 Матч! Страна (квалификация)

9:00 Матч ТВ, Матч! Страна (финалы)

Российский участник: Даниил Донских.

Лыжные гонки

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

10:00 Первый канал

Российские участницы: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Лидия Васильева.

Фристайл

Акробатика, командный микст

14:00 Матч ТВ

Сборная России выступит на соревнованиях.

Конькобежный спорт

5000 м, женщины

15:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Российская участница: Наталья Воронина.

спорт

Смешанная эстафета

16:30 Матч ТВ

Сборная России: Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев – Владислав Антонов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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