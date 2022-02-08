Олимпиада-2022. Биг-эйр. Таталина, Олдхэм, Леде выступают в финале

Теги результаты фристайл Олимпийская сборная России сборная Норвегии жен Олимпиада-2022 сборная России жен (фристайл) сборная США жен сборная Канады жен сборная Франции жен сборная Китая жен сборная Швейцарии жен Анастасия Таталина Матильда Гремо биг-эйр (фристайл) Лыжи

8 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования женщин в биг-эйре. Россиянка Анастасия Таталина выступит в первой попытке. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Биг-эйр

Женщины

Начало первого финала – 5:00, решающего финала – 5:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анни Карава (Финляндия)

2. Оливия Асселин (Канада)

3. Юханна Килли (Норвегия)

4.  Сара Хеффлин (Швейцария)

5. Дариан Стивенс (США)

6. Кирсти Мьюир (Великобритания)

7. Матильда Гремо (Швейцария) 

8. Гу Айлин (Китай)

9. Сандра Эйе (Норвегия) 

10. Анастасия Таталина (Россия)

11. Тесс Леде (Франция)

12. Меган Олдхэм (Канада)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные