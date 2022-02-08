Олимпиада-2022. Биг-эйр. Таталина, Олдхэм, Леде выступают в финале

8 февраля на в Пекине пройдут соревнования женщин в биг-эйре. Россиянка выступит в первой попытке.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Биг-эйр

Женщины

Начало первого финала – 5:00, решающего финала – 5:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Анни Карава (Финляндия)

2. Оливия Асселин (Канада)

3. Юханна Килли (Норвегия)

4. Сара Хеффлин (Швейцария)

5. Дариан Стивенс (США)

6. Кирсти Мьюир (Великобритания)

7. Матильда Гремо (Швейцария)

8. Гу Айлин (Китай)

9. Сандра Эйе (Норвегия)

10. Анастасия Таталина (Россия)

11. Тесс Леде (Франция)

12. Меган Олдхэм (Канада)