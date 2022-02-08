Олимпиада-2022, 9 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

9 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

9 февраля

Расписание финалов

Горные лыжи

Слалом, женщины

5:15 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участницы: Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова.

Фристайл

Биг-эйр, мужчины

6:00 Матч ТВ

Сноуборд

Борд-кросс, женщины

6:00 Матч! Страна (квалификация)

9:30 Матч ТВ, Матч! Страна (финалы)

Российские участницы: Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина.

Двоеборье

Малый трамплин/10 км, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (прыжки с трамплина)

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена (лыжная гонка)

Российские участники: Самир Мастиев, Артем Галунин, Вячеслав Барков.

Санный спорт

Двойки

15:20 Матч! Арена

Российские участники: Андрей Богданов – Юрий Прохоров, Александр Денисьев – Владислав Антонов.

Шорт-трек

1500 м, мужчины

14:00 Матч! Страна (четвертьфиналы)

15:29 Матч! Страна (полуфиналы)

16:20 Матч! Страна (финал)

Российские участники: Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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