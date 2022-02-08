Олимпиада-2022, 9 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

9 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
9 февраля
Расписание финалов
Горные лыжи
Слалом, женщины
5:15 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участницы: Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова.
Фристайл
Биг-эйр, мужчины
6:00 Матч ТВ
Сноуборд
Борд-кросс, женщины
6:00 Матч! Страна (квалификация)
9:30 Матч ТВ, Матч! Страна (финалы)
Российские участницы: Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина.
Двоеборье
Малый трамплин/10 км, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (прыжки с трамплина)
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена (лыжная гонка)
Российские участники: Самир Мастиев, Артем Галунин, Вячеслав Барков.
Санный спорт
Двойки
15:20 Матч! Арена
Российские участники: Андрей Богданов – Юрий Прохоров, Александр Денисьев – Владислав Антонов.
Шорт-трек
1500 м, мужчины
14:00 Матч! Страна (четвертьфиналы)
15:29 Матч! Страна (полуфиналы)
16:20 Матч! Страна (финал)
Российские участники: Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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