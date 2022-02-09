Сергей Устюгов: «В СМИ много информации, что я отказываюсь от гонок, завершаю карьеру. Это неправда. Все хорошо, не переживайте»

Российский лыжник Сергей Устюгов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Накануне Устюгов занял 8-е место в коньковом спринте.

«Всем привет! Спасибо, что пишете, переживаете. Наверное, вы больше расстроились, чем я.

В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, что я завершаю карьеру. Это все неправда. Это, наверное, кто как прочитал, кто как подумал.

Сегодня хороший день, день отдыха. Сходили немного прогулялись с Маркусом (Крамером), с Артемом (Мальцевым). Так что все хорошо, не переживайте.

Спасибо, что поддерживаете. Очень много сообщений приходит от вас. Всем спасибо», – сказал Устюгов в инстаграме.

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