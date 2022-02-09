Вяльбе о составе на эстафету: «Устюгова не сбрасываю со счетов. Он вполне может оказаться в четверке, мы все знаем его как командного бойца»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что Сергей Устюгов может быть включен в состав на эстафету на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

– Что будет решающим при определении состава на большую эстафету?

– Для этого нужно сначала пробежать 15 км. Там стартуют , , которых мы пока не видели. Интересно, как эту гонку пробежит Алексей Червоткин, который провалился в скиатлоне. Мне кажется, в первой гонке у него было состояние не то что не боевое, но даже не тренировочное.

Я бы рассматривала того же , да и Сергея Устюгова не сбрасываю со счетов – он вполне может оказаться в четверке, тем более что все мы знаем его как командного бойца.

Здесь много факторов, и полемики по составу эстафеты тоже, думаю, будет много. Главное – принять правильное решение, определить, кто из спортсменов на каком этапе может оказаться максимально полезен.

– Устюгов после спринта заявил на эмоциях, что Игры для него закончены.

– Именно что на эмоциях. Не надо на это вестись. Я понимаю Сергея, поскольку тоже была спортсменкой, и понимаю, почему сиюминутно в голову приходят именно эти мысли. Но голова остывает и многое забывается.

Идешь в новый день с новыми мыслями, с новыми целями. Просто все спортсмены в этом отношении разные. Если с Юлей Ступак я могу поговорить сразу после гонки, то Сергею нужно дать возможность остыть, отпустить ситуацию. И только на следующий день с ним общаться, – сказала Вяльбе.

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