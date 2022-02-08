Елена Вяльбе: «Степанова вообще не спринтер. Ее возможности безграничны? А что она тогда вчера сочиняла, что у нее кашель»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Веронике Степановой, занявшей сегодня 7-е место в олимпийском спринте в Пекине.

«Что касается Вероники, то она вообще не спринтер. Мы ее все очень мало знаем. Она слишком молода, чтобы мы четко понимали, что она может, а что нет. Она молодец.

Ее возможности безграничны? А что она тогда вчера сочиняла, что у нее кашель появился, температура. Или это для бдительности других?

На самом деле она дерзкая, для спортсменки это хорошо. Думаю, что все свои возможности она обязательно раскроет. Безусловно, она талантливая девушка», – сказала Вяльбе.

Олимпиада-2022. Лыжи. Сундлинг выиграла коньковый спринт, Далквист – 2-я, Диггинс – 3-я, Степанова – 7-я, Непряева – 14-я, Ступак – 16-я