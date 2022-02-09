Олимпиада-2022. Сноуборд. Пауль, Васильцова, Паршина и Локтева-Загорская выступят в борд-кроссе

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женском борд-кроссе. За Россию выступят сноубордистки Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Сноуборд

Борд-кросс

Женщины

Начало первых заездов – 6:00, финалы – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ».

Сборная России: Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина.

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