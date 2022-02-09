Олимпиада-2022. Сноуборд. Пауль, Васильцова, Паршина и Локтева-Загорская выступят в борд-кроссе

Теги результаты сноуборд Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 сборная России жен (сноуборд) борд-кросс (жен) Кристина Пауль Мария Васильцова Александра Паршина Екатерина Локтева-Загорская Лыжи

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женском борд-кроссе. За Россию выступят сноубордистки Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Сноуборд

Борд-кросс

Женщины

Начало первых заездов – 6:00, финалы – 9:30 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ».

Сборная России: Кристина ПаульМария ВасильцоваЕкатерина Локтева-ЗагорскаяАлександра Паршина.

Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные