Данил Садреев: «Будущее у наших прыжков на лыжах офигенное. Есть еще пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время»

Российский прыгун на лыжах с трамплина прокомментировал серебро Олимпиады-2022 в смешанных командных соревнованиях.

«После тренировочного сбора в Австрии я понимал, что это реально. То есть для меня это не сенсация? Сенсация, вы что! Я в шоке.

Да, я был готов, но не знал, что такое может быть. Внутренне я был готов, но волнение всегда присутствует.

Будущее у наших прыжков на лыжах офигенное, есть еще пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время», – сказал Садреев.

«Испытываю безумную радость. Она появилась, когда Женя Климов приземлился в последнем прыжке. Мысли, конечно, приходили в голову, но я пытался их контролировать, чтобы не сглазить.

И после приземления Жени понял, что случилось, и мы это сделали. Раньше я выступал на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, но здесь все совсем по-другому. На юношеской не было таких мыслей, ощущений, что ты здесь, отобрался в команду.

Уже после тренировочного сбора в Австрии понимал, что нам реально бороться за медаль. Там пришла чуйка, что сейчас буду прыгать хорошо, и я поверил в себя», – цитирует Садреева Олимпийский комитет России.

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?