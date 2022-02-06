«Это произошло случайно, без умысла». Большунов положил палку в бокс Клэбо при переобувании в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей прокомментировал эпизод во время мужского скиатлона на Олимпиаде, когда Александр Большунов при переобувании положил свою палку в бокс .

– Это было сразу замечено. Жюри внимательно следило, помешает ли это Клэбо при смене лыж. Очевидно, этого не произошло. Йоханнес это увидел и убрал палку Большунова своей палкой. Так что было решено, что никакой реакции от жюри не требуется, – сказал Миньерей.

Чиновник подтвердил, что россиянина могли наказать в случае, если бы его действия создали помеху сопернику.

– Но это никому не помешало, поэтому нет причины раздувать из мухи слона. Вполне обычно, что лыжи выскальзывают из бокса, а палки попадают за его пределы. Если бы это повлияло на гонку, все было бы иначе.

– Такое случается в пылу борьбы. Не там мы проиграли гонку, – заявил тренер норвежцев Эйрик Мюр Носсум.

– Это произошло случайно, без умысла. Я просто положил палку и побежал дальше, – сказал Александр Большунов Dagbladet.

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