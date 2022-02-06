Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал американского журналиста Натаниэля Херца за вопрос Александру Большунову о допинге.

После олимпийского скиатлона в Пекине, где Большунов выиграл золото, Херц спросил у лыжника о допинговых нарушениях сборной России, которая выступает на этой Олимпиаде без национального флага из-за санкций.

«Мой американский коллега, задавший вопрос Большунову про допинг, – идиот. Что еще он может спросить? Даже норвежцы уже все поняли.

Он бы еще мог спросить, что Александр думает о якобы перемещениях военнослужащих. Что с них станется, надо перестать обращать внимание», – сказал Губерниев.

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