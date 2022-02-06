Александр Большунов: «Уже на коньковой части я понимал, что главное – добежать без лишних переживаний до финиша и забрать свое золото»

Российский лыжник поделился эмоциями после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Эмоции на самом деле непередаваемые. До сих пор еще не осознаю, что я все-таки олимпийский чемпион.

Если честно, то в последний месяц я в себя очень сильно верил и понимал, что я должен стать олимпийским чемпионом. Я рад, что именно здесь, в первой гонке я смог это сделать.

Еще утром я почувствовал, что могу выиграть, и когда началась гонка и на классической части мы пошли с Ииво (Нисканеном) в отрыв, то я знал, что это шанс и его нельзя упускать.

Просто начал работать вместе с ним, и потом уже на коньковой части я понимал, что главное – добежать без всяких лишних переживаний до финиша и забрать свою золотую медаль», – сказал Большунов в эфире TV Norge.

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал