Егор Сорин: «Мы опасались, что Спицов подтянет Холунна к Большунову, и попросили его подождать с ускорением»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, что попросили не увеличивать темп на первой части дистанции в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, чтобы не мешать уйти в отрыв .

Большунов и Ииво Нисканен заработали просвет после половины классической части дистанции, Спицов, с норвежцами и Полом Гульбергом сформировали группу преследования.

«Спицов стал ускоряться вместе с Холунном, потому что пытался создать просвет. Но мы опасались, что он подтянет Холунна к Большунову, и попросили его подождать с ускорением до коньковой части дистанции», – сказал Сорин.

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал