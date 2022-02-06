Егор Сорин: «Мы опасались, что Спицов подтянет Холунна к Большунову, и попросили его подождать с ускорением»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что Дениса Спицова попросили не увеличивать темп на первой части дистанции в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, чтобы не мешать уйти в отрыв Александру Большунову.

Большунов и Ииво Нисканен заработали просвет после половины классической части дистанции, Спицов, с норвежцами Хансом Кристером Холунном и Полом Гульбергом сформировали группу преследования.

«Спицов стал ускоряться вместе с Холунном, потому что пытался создать просвет. Но мы опасались, что он подтянет Холунна к Большунову, и попросили его подождать с ускорением до коньковой части дистанции», – сказал Сорин. 

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал

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