Дмитрий Песков: «Путин вылетит в Китай ночью после полуночи. Завтра он работает в КНР и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр» 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент в ночь с 3 на 4 февраля отправится в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры.

«Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается: «Нет, не предполагается».

Также Песков рассказал, что Путин будет следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей.

«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть соревнования на Олимпиаде.

Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты – по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», – сказал Песков, отметив, что такие дайджесты получает и Путин.

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