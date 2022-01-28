Песков о поездке Путина на Олимпиаду в Пекин: «Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания президента»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как будет организована поездка главы государства на Олимпиаду в Пекин.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина.

Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин будет передвигаться на своем авто.

«Он всегда на своем авто передвигается», – добавил Песков.

Он отметил, что планов по посещению других регионов Китая у президента РФ нет.

Путин посетит церемонию открытия Игр, которая состоится 4 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.

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