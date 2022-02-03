За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 55 новых случаев коронавируса, 26 – у членов сборных

55 новых случаев коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине.
26 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 13 из них были получены в аэропорту.
Еще 29 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады – 16 из них сданы сразу после прилета в Пекин.
Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них – спортсменами и официальными лицами.
Олимпийские игры стартуют 4 февраля.
Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?