За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 55 новых случаев коронавируса, 26 – у членов сборных

55 новых случаев коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в .

26 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 13 из них были получены в аэропорту.

Еще 29 положительных тестов сдали лица, связанные с проведением Олимпиады – 16 из них сданы сразу после прилета в Пекин.

Всего с 23 января на Играх сдано 287 положительных тестов на коронавирус, 102 из них – спортсменами и официальными лицами.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?