WADA предупредило олимпийцев в Пекине о допинговых рисках при употреблении мяса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило спортсменов о рисках из-за употребления мяса на Олимпиаде в Пекине.

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, в зараженном мясе может содержаться низкий уровень кленбутерола, входящего в список запрещенных.

В Китае кленбутерол используется для выращивания скота.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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