Василий Уткин: «Вик Уайлд в качестве знаменосца на Олимпиаде – прекрасный вариант. Когда кто-то осознанно хочет быть за нас – это высоко»

Журналист Василий Уткин считает, что двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд должен быть знаменосцем российской команды на Олимпийских играх-2022 в .

До сезона-2010/11 Уайлд выступал за сборную США. Позже он перешел в Россию и выиграл в составе российской сборной два золота Сочи-2014.

« в качестве знаменосца на Олимпиаде – вариант просто прекрасный.

Большинство ведь не выбирает, за какую страну выступать. Но когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас... Это высоко. Я за Уайлда», – написал Уткин в телеграм-канале.

Вик Уайлд: «Если бы мне доверили роль знаменосца на Олимпиаде, это была бы честь для меня. Россия давно стала мне родной»

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