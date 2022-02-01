МОК надеется, что на некоторых объектах Олимпийских игр в Пекине можно будет заполнить трибуны на 30%

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на то, что некоторые стадионы Олимпийских игр в Пекине будут заполнены зрителями на 30%.

Об этом сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Иностранные болельщики из-за пандемии коронавируса не будут допущены на Олимпиаду.

«Будут работать схемы, гарантирующие присутствие зрителей на трибунах и в то же время безопасность для всех участников.

С точки зрения вместимости мы еще не достигли договоренности. Но я бы сказал, что если у нас будет один человек на три или два места – это уже хороший результат.

Заполняемость зависит от конкретного соревнования, а также от того, проводится оно на открытом воздухе или в помещении.

Самое замечательное – то, что у нас будут зрители. И это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая, мы настаивали на этом», – сказал Дюби. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

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