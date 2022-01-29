CAS не стал рассматривать дело российских фристайлистов Махнева и Шульдякова. Они пропустили этапы КМ из-за антиковидных мер и не получат квоты на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в рассмотрении дела о дополнительных олимпийских квотах для российских фристайлистов Андрея Махнева и Артема Шульдякова.

В январе оба спортсмена не смогли выступить на этапах Кубка мира в канадском Тремблане и американском Дир Вэлли, так как не были привиты вакциной, одобренной в этих странах. У Махнева и Шульдякова не было возможности набрать квалификационные очки для участия в зимних Играх, которые стартуют 4 февраля в Пекине.

Арбитры постановили, что данный вопрос находится вне юрисдикции CAS. Позднее ситуацию прокомментировали в Олимпийском комитете России (ОКР).

«В предоставлении двух оставшихся квот в дисциплине «могул» (мужчины) было отказано. ОКР незамедлительно подготовил документы и подал апелляцию в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS AD HOC Division), которая сформирована для оперативного рассмотрения споров, связанных непосредственно с Олимпийскими играми.

28 января состоялось слушание в гибридном формате и вынесено решение о том, что у CAS AD HOC Division отсутствует юрисдикция рассматривать указанный спор. Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия. До получения полного текста указанного решения ОКР не будет комментировать вынесенный судебный акт.

Единственное, о чем мы можем заявить с уверенностью – ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу Выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх», – заявили в ОКР.

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