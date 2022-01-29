«Фуркад что-то там скандалил, говорил нехорошее про наших, решила за него не голосовать». Конькобежка Сохрякова о выборах в комиссию МОК

Российская конькобежка Елена Сохрякова рассказала о выборах в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), которые проходят в олимпийской деревне Пекина.

Сообщалось, что в комиссию будут избраны два человека. В список кандидатов вошли 17 человек, включая пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада.

«Еще в деревне идет голосование за кандидатов в комиссию спортсменов МОК. Я проголосовала за Ирен Вюст (пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту из Нидерландов – Sports.ru).

Из тех, кого знаю, там был еще Мартен Фуркад, но он что-то там скандалил, говорил нехорошее про наших, решила за него не голосовать. Выбрала чешскую сноубордистку – Еву Самкову.

Проголосовали — и нам дали по шапке. В смысле дали по одной шапке. Шапки мне все большие, но эта еще нормальная, я ее набок ношу», – рассказала Сохрякова.

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