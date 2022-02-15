Лыжное двоеборье, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

В лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине будут разыграны всего три комплекта медалей. Это единственная дисциплина на Играх, в которой не принимают участие женщины.
Первые чемпионы определятся 9 февраля, когда пройдут заключительные соревнования в прыжках с нормального трамплина и гонки на 10 километров.
15 февраля золотые медали получат победители в прыжках с большого трамплина и гонки на 10 километров.
Заключительный день соревнований по двоеборью пройдет 17 февраля, когда состоится эстафета в командном первенстве.
По прогнозам у российских спортсменов шанс побороться за медали крайне мал, но будет верить в Вячеслава Баркова, Артема Галунина и Самира Мастиева.
Следить за результатами соревнований в ежедневном режиме можно здесь, информация будет обновляться.
9 февраля Лыжное двоеборье
Индивидуальное первенство, прыжки с обычного трамплина, пробный раунд
- Йосито Ватабе (Япония) — 76,1
- Йоханнес Лампартер (Австрия) — 74,8
- Йорген Гробак (Норвегия) — 73,9
- Юлиан Шмид (Германия) — 71,7
- Лукас Грайдерер (Австрия) — 71,0
- Вячеслав Барков (Россия) — 24,3
- Артем Галунин (Россия) — 23,4
- Самир Мастиев (Россия) — -7,7
Индивидуальное первенство, прыжки с обычного трамплина, соревновательный раунд
- Риота Ямамото (Япония) — 133,0
- Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4
- Юлиан Шмид (Германия) — 123,1
- Йоханнес Ридзек (Германия) — 122,2
- Йоханнес Лампартер (Австрия) — 116,9
- Сора Яти (Япония) — 116,9
- Артем Галунин (Россия) — 66,8
- Вячеслав Барков (Россия) — 61,6
- Самир Мастиев (Россия) — 47,8
Индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км
- Винценц Гайгер (Германия) — 25:07.07
- Йорген Гробак (Норвегия) — +0.8
- Лукас Грайдерер (Австрия) — +6.6
- Йоханнес Лампартер (Австрия) — +9.0
- Йоханнес Ридзек (Германия) — +21.8
- Вячеслав Барков (Россия) — +5:46.5
- Артем Галунин (Россия) — +6.31.1
- Самир Мастиев (Россия) — +6:51.3
15 февраля, индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
- Ярль Мангус Рийбер (Норвегия) — 80,3
- Йоханнес Лампартер (Австрия) — 64,7
- Кристьян Илвес (Эстония) — 64,2
- Эспен Андерсен (Норвегия) — 61,6
- Есито Ватабе (Япония) — 61,4
- Артем Галунин (Россия) — 23,143.
- Вячеслав Барков (Россия) — -0,9
- Самир Мастиев (Россия) — -14,1
15 февраля, индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина. Соревновательный раунд
11:00
15 февраля, индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км
14:00
17 февраля, командное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
10:00
17 февраля, командное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд
11:00
17 февраля, командное первенство, лыжные гонки, эстафета 4×5 км
14:00