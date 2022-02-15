Лыжное двоеборье, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

В лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине будут разыграны всего три комплекта медалей. Это единственная дисциплина на Играх, в которой не принимают участие женщины.

Первые чемпионы определятся 9 февраля, когда пройдут заключительные соревнования в прыжках с нормального трамплина и гонки на 10 километров.

15 февраля золотые медали получат победители в прыжках с большого трамплина и гонки на 10 километров.

Заключительный день соревнований по двоеборью пройдет 17 февраля, когда состоится эстафета в командном первенстве.

По прогнозам у российских спортсменов шанс побороться за медали крайне мал, но будет верить в Вячеслава Баркова, Артема Галунина и Самира Мастиева.

Следить за результатами соревнований в ежедневном режиме можно здесь, информация будет обновляться.

9 февраля Лыжное двоеборье

Индивидуальное первенство, прыжки с обычного трамплина, пробный раунд

Йосито Ватабе (Япония) — 76,1 Йоханнес Лампартер (Австрия) — 74,8 Йорген Гробак (Норвегия) — 73,9 Юлиан Шмид (Германия) — 71,7 Лукас Грайдерер (Австрия) — 71,0 Вячеслав Барков (Россия) — 24,3 Артем Галунин (Россия) — 23,4 Самир Мастиев (Россия) — -7,7



Индивидуальное первенство, прыжки с обычного трамплина, соревновательный раунд

Риота Ямамото (Япония) — 133,0 Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4 Юлиан Шмид (Германия) — 123,1 Йоханнес Ридзек (Германия) — 122,2 Йоханнес Лампартер (Австрия) — 116,9 Сора Яти (Япония) — 116,9 Артем Галунин (Россия) — 66,8 Вячеслав Барков (Россия) — 61,6 Самир Мастиев (Россия) — 47,8



Индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км

Винценц Гайгер (Германия) — 25:07.07 Йорген Гробак (Норвегия) — +0.8 Лукас Грайдерер (Австрия) — +6.6 Йоханнес Лампартер (Австрия) — +9.0 Йоханнес Ридзек (Германия) — +21.8 Вячеслав Барков (Россия) — +5:46.5 Артем Галунин (Россия) — +6.31.1 Самир Мастиев (Россия) — +6:51.3

15 февраля, индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд

Ярль Мангус Рийбер (Норвегия) — 80,3 Йоханнес Лампартер (Австрия) — 64,7 Кристьян Илвес (Эстония) — 64,2 Эспен Андерсен (Норвегия) — 61,6 Есито Ватабе (Япония) — 61,4 Артем Галунин (Россия) — 23,143. Вячеслав Барков (Россия) — -0,9 Самир Мастиев (Россия) — -14,1

15 февраля, индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина. Соревновательный раунд

11:00

15 февраля, индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км

14:00

17 февраля, командное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд

10:00

17 февраля, командное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд

11:00

17 февраля, командное первенство, лыжные гонки, эстафета 4×5 км

14:00