Лыжное двоеборье, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Теги двоеборье сборная России (двоеборье) Олимпиада-2022 Вячеслав Барков Самир Мастиев Артем Галунин Лыжи

В лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине будут разыграны всего три комплекта медалей. Это единственная дисциплина на Играх, в которой не принимают участие женщины.

Первые чемпионы определятся 9 февраля, когда пройдут заключительные соревнования в прыжках с нормального трамплина и гонки на 10 километров.

15 февраля золотые медали получат победители в прыжках с большого трамплина и гонки на 10 километров.

Заключительный день соревнований по двоеборью пройдет 17 февраля, когда состоится эстафета в командном первенстве.

По прогнозам у российских спортсменов шанс побороться за медали крайне мал, но будет верить в Вячеслава Баркова, Артема Галунина и Самира Мастиева.

Следить за результатами соревнований в ежедневном режиме можно здесь, информация будет обновляться.

9 февраля Лыжное двоеборье

Индивидуальное первенство, прыжки с обычного трамплина, пробный раунд

  1. Йосито Ватабе (Япония) — 76,1
  2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 74,8
  3. Йорген Гробак (Норвегия) — 73,9
  4. Юлиан Шмид (Германия) — 71,7
  5. Лукас Грайдерер (Австрия) — 71,0
  6. Вячеслав Барков (Россия) — 24,3
  7. Артем Галунин (Россия) — 23,4
  8. Самир Мастиев (Россия) — -7,7


Индивидуальное первенство, прыжки с обычного трамплина, соревновательный раунд

  1. Риота Ямамото (Япония) — 133,0
  2. Лукас Грайдерер (Австрия) — 123,4
  3. Юлиан Шмид (Германия) — 123,1
  4. Йоханнес Ридзек (Германия) — 122,2
  5. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 116,9
  6. Сора Яти (Япония) — 116,9
  7. Артем Галунин (Россия) — 66,8
  8. Вячеслав Барков (Россия) — 61,6
  9. Самир Мастиев (Россия) — 47,8


Индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км

  1. Винценц Гайгер (Германия) — 25:07.07
  2. Йорген Гробак (Норвегия) — +0.8
  3. Лукас Грайдерер (Австрия) — +6.6
  4. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +9.0
  5. Йоханнес Ридзек (Германия) — +21.8
  6. Вячеслав Барков (Россия) — +5:46.5
  7. Артем Галунин (Россия) — +6.31.1
  8. Самир Мастиев (Россия) — +6:51.3

15 февраля, индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд

  1. Ярль Мангус Рийбер (Норвегия) — 80,3
  2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — 64,7
  3. Кристьян Илвес (Эстония) — 64,2
  4. Эспен Андерсен (Норвегия) — 61,6
  5. Есито Ватабе (Япония) — 61,4
  6. Артем Галунин (Россия) — 23,143.
  7. Вячеслав Барков (Россия) — -0,9
  8. Самир Мастиев (Россия) — -14,1

15 февраля, индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина. Соревновательный раунд
11:00

15 февраля, индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км
14:00

17 февраля, командное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
10:00

17 февраля, командное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд
11:00

17 февраля, командное первенство, лыжные гонки, эстафета 4×5 км
14:00

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